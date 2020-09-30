Под Тернополем мужчина доведенный до отчаяния поджег себя из-за пенсии: жуткие детали

Под Тернополем мужчина поджег себя (коллаж РБК-Украина)

В Тернопольской области расстроенный мужчина решил поджечь себя

В Тернопольской области мужчина поджег себя, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Дело в том, что 59-летний гражданин получал пособие по безработице, выплаты которого закончились, а до пенсии ему оставалось несколько месяцев. Инцидент произошел в Центре занятости, в который мужчина пришел в неурочное время. Его запись была оформлена на октябрь, пишет "Обозреватель".

Местный житель зашел в помещение социального центра и достал из сумки жидкость для роспаливания и спички. За секунду он зажег спичку и она вспыхнула на его теле.

Работники центра услышали запах, выбежали в коридор и увидели горящего мужчину, ему оказали помощь и вызвали скорую помощь.

Как сообщает издание, Владимир работал в компании сторожем, в декабре 2019 года уволился и встал на учет в центр, ему назначили выплаты по безработице.

"Он не мог оформить пенсию, потому что до страхового стажа не хватало несколько месяцев. А у нас 15 сентября истек срок, в течение которого он имел право на пособие. Мужчина был этим недоволен", –рассказал руководитель Центра занятости.

Спикер полиции Тернопольской области Сергей Крета рассказал, что сейчас потерпевший находится в Гусятинской районной больнице. У него 60% ожогов тела, он находится в тяжелом состоянии и сейчас перевезти его в другое место нельзя.

Односельчане говорят, что их сосед уже неоднократно угрожал поджечь себя. Это длилось несколько лет. Также люди сообщили, что Владимир не голодал. У него есть хозяйство, огород, куры и свиньи. По словам соседей, мужчина очень конфликтный и очень остро реагировал даже на курицу, которая случайно залетала от соседей.

Как мы ранее писали, в Тернопольской области мужчина поджег себя из-за отказа в пенсии.