В Киеве мотоциклист стрелял по прохожим: карма настигла разбойника сразу же (видео)

В Киеве в субботу, около 21:00 на улице Казимира Малевича произошла стрельба: мотоциклист достал пистолет и стал стрелять по прохожим. После этого нападавший решил скрыться, поехав на улицу Антоновича. Полицейским удалось обнаружить неадеквата и арестовать. Подробности и видео с места инцидента опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

Как сообщается, после стрельбы мужчина попал в аварию и нуждался в помощи медиков.

"Сегодня, около 21 часов, патрульные получили вызов на улицу Казимира Малевича по поводу стрельбы. По словам очевидцев, мотоциклист, проезжавший мимо, достал пистолет и выстрелил в направлении прохожих, после чего поехал на улицу Антоновича. Патрульные заметили транспортное средство, похожее по ориентировке на улице Деловой. Водитель мотоцикла проигнорировал требование полицейских об остановке и пытался скрыться, во время чего совершил столкновение со служебным автомобилем Toyota и получил травму ноги. При себе мужчина действительно имел предмет, похожий на оружие", - говорится в сообщении.

После задержания правоохранители оказали мужчине домедицинскую помощь и вызвали сотрудников экстренной медицинской помощи. Полиция устанавливает все детали происшествия. Сообщается, что патрульные полицейские Киева уже открыли служебное расследование.

В Киеве мотоциклист стрелял по прохожим и врезался в машину

В комментариях призывают к установлению адекватного наказания для преступника, который едва не убил простых прохожих.

"Самоутверждаются умственно-отсталые, внося немалое беспокойство в общество. Странный олень, наверное, купив дешевую пневматическую или стартовую пукалку, он на своей тарантайке сразу почувствовал себя Бондом. Хотя в этом дурацком поступке у него нет выгоды и потерпевших, наказывать надо по всей строгости. Стрелять на улице даже холостыми, это безумие и преступление", - комментирует киевлянин в соцсети.

Напомним, ранее в Никополе произошла стрельба, в результате которой погибли двое человек.

Кроме того, в Одессе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подыскивал киллера для убийства предпринимателя.