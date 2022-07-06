В Киеве мощный ливень затопил улицы: видео последствий непогоды

В Киеве сильный ливень привел к подтоплению улиц в некоторых районах, и машинам приходится буквально "плавать" по дорогам. Коммунальщики в столице еще перед дождем стали расчищать водостоки в местах вероятных затоплений, однако, как показали обильные интенсивные осадки 6 июля, этого оказалось недостаточно.

Жители и гости Киева сняли последствия непогоды на видео, и кадры размещены в сети.

Как проинформировали в "Киевавтодоре", на улицах города гидрослужбы накануне ливня выполнили дополнительную очистку заниженных мест, где ожидались подтопления.

Водителей просили не мешать работе коммунальщиков и не парковать авто над колодцами ливневой канализации.

Перед ливнем и во время непогоды небо над столицей накрыли грозные свинцовые тучи.

Небо в Киеве во время грозы и ливня 6 июня (фото: t.me/kievreal1)

Значительно подтопило улицы в районе Оболони на севере столицы. Судя по роликам на Telegram-канале "Реальный Киев", на улице Приорской уровень "ватерлинии" поднялся на столько, что машинам приходилось рассекать волны на проезжей части.

Видео: ливень подтопил дорогу на Оболони в Киеве 6 июня

Вместе с дождем кое-где выпал и град. Из-за интенсивных осадков подземные переходы также залило водой.

Видео: сильный ливень в Киеве 6 июня

Грозовые тучи и молнии в Киеве во время ливня 6 июня (фото: t.me/kievreal1)