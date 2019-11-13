У Києві молоді хлопці жорстоко побили охоронця супермаркету: спливли деталі інциденту

У Києві молоді люди побили охоронця супермаркету (Колаж РБК-Україна)

Молоді люди накинулися на охоронця супермаркету і побили його до смерті

У Києві троє молодих людей напали на охоронця супермаркету. Інцидент стався вночі, 10 листопада, на вулиці Ярославській, 56-а. Молоді люди побили людину до напівсмерті і стало відомо, що все це на відео знімала дівчина, подруга злочинців.

Як повідомили в Національній поліції міста Києва у коментарі для видання "Сьогодні", молоді люди вже затримані. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що побиття скоїли підлітки, але після затримання з'ясувалося, що всі бешкетники – повнолітні.

"Вони не підлітки, а повнолітні молоді хлопці. Усіх трьох уже затримали і за рішенням суду їм визначена міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без можливості внесення застави. Хлопців знайшли та затримали за допомогою камер відеоспостереження", - розповіли джерела в поліції.

Також стало відомо, що саме сталося в той вечір в приміщенні супермаркету.

"Хлопці були нетверезими і почали приставати до охоронця з хуліганськими мотивами. Тепер їм загрожує до десяти років позбавлення волі за умисне нанесення тяжких ушкоджень людині", - додали в правоохоронних органах.

Стан потерпілого оцінюється медиками як важкий, але стабільний. Участь у бійці ще однієї людини – дівчини, яка зняла на відео побоїще, на даний момент перевіряється.