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В Киеве могут закрыть все школы: названа причина

Автор: Людмила Жукова

В Киеве и области могут закрыть школы уже в сентябре, если педагоги не будут вакцинированы.

Об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин, сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Какие школы будут работать

Чиновник отметил, что работать будут только те школы, где будет вакцинировано 80% педагогов.

"Хочу достучаться до всех педагогов Киевской области. В этом году наша область имеет возможность полноценно функционировать даже в усиленных карантинных нормах. Но есть условие - работать будут только те школы, где вакцинировано 80% работников", - сказал он.

Володин сказал, что учебные заведения уйдут на "дистанционку" в случае несоблюдения условий.

Чиновник еще раз напомнил, что вакцинация - это единственный способ не заболеть.

"Требование иметь 80% вакцинированных в коллективе касается всех - и социальной сферы и бизнеса. К тому же прививки сейчас - это единственный способ защититься от болезни. Поэтому надеюсь, что сознательное отношение к своему здоровью все же возьмет верх", - резюмировал Василий Володин.

Для справки

Сейчас в Киевской области среди педагогов провели 62 987 прививок. При этом 27 538 педагогов региона прошли полный курс вакцинации. Работа по иммунизации учительских коллективов продолжается. Для этого в учебные заведения выезжают мобильные бригады.

Как мы ранее писали, Ляшко сделал важное обращение к противникам вакцинации.

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Киев