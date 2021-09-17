У Києві можуть закрити всі школи: названа причина

Які школи працюватимуть

Чиновник зазначив, що працювати будуть тільки ті школи, де буде вакциновано 80% педагогів.

"Хочу достукатися до всіх педагогів Київської області. Цього року наша область має можливість повноцінно функціонувати навіть у посилених карантинних нормах. Але є умова - працювати будуть тільки ті школи, де вакциновано 80% працівників", - сказав він.

Володін сказав, що навчальні заклади підуть на "дистанційку" у разі недотримання умов.

Чиновник ще раз нагадав, що вакцинація - це єдиний спосіб не захворіти.

"Вимога мати 80% вакцинованих у колективі стосується всіх - і соціальної сфери та бізнесу. До того ж щеплення зараз - це єдиний спосіб захиститися від хвороби. Тому сподіваюся, що свідоме ставлення до свого здоров'я все ж візьме гору", - резюмував Василь Володін.

Для довідки

Наразі у Київській області серед педагогів провели 62 987 щеплень. При цьому 27 538 педагогів регіону пройшли повний курс вакцинації. Робота з імунізації вчительських колективів триває. Для цього до навчальних закладів виїжджають мобільні бригади.