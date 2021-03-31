В Киеве могут закрыть садики и остановить транспорт: названа дата и условие

"Мы делаем все возможное, чтобы не допустить коллапса медицинской системы. Поэтому постоянно увеличиваем количество коек для пациентов, больных коронавирусом", - заявил Виталий Кличко на брифинге.

Что будет со школами, садиками и транспортом?

Градоначальник напомнил, что после каникул ученики 5-11 классов продолжают обучаться дистанционно, а вот младшешкольники ходят в школу. Всего 482 школьника болеют коронавирусом, а также 580 педагогов.

Пока что детские садики в Киеве работают. Сейчас наполненность садиков 46%. Кличко подчеркнул, что они следят за ситуацией.

"Если ситуация не улучшится, местные власти будут вынуждены пойти на более жесткие меры. В первую очередь речь идет о детских садиках, школах и общественном транспорте", - заявил мэр.

А вот глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что уже в эту пятницу в городе могут прекратить работу детских садов, младших классов (1-4 классы) и остановится общественный транспорт.

Причина усиления карантина - нехватка койкомест

"Если Национальная академия медицинских наук не предоставит 500 коек, как обсуждалось, то будет в пятницу приниматься решение об усилении карантина", - заявил Рубан.

О необходимости дополнительных коек отметил на брифинге и Виталий Кличко.

"На днях, наконец, начали принимать и в трех больницах "Укрзализныци". Правда, не в том количестве, в котором обещали. Что касается других медучреждений – ведомственных больниц Минздрава и Национальной академии медицинских наук, - где есть и кровати и медперсонал, - несмотря на наши неоднократные обращения, там до сих пор не принимают больных COVID-19 киевлян", - заявил Кличко.

По словам мэра, сейчас в Киеве заполненность больниц почти 80%.