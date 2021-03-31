В Киеве могут закрыть садики и остановить транспорт: названа дата и условие

В Киеве могут ужесточить локдаун уже в пятницу, 2 апреля. Речь идет о закрытии садиков, остановке транспорта и переводе младших классов (1-4 класс) на дистанционное обучение.
Такое заявление сделали 31 марта Виталий Кличко и глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
"Мы делаем все возможное, чтобы не допустить коллапса медицинской системы. Поэтому постоянно увеличиваем количество коек для пациентов, больных коронавирусом", - заявил Виталий Кличко на брифинге.
Градоначальник напомнил, что после каникул ученики 5-11 классов продолжают обучаться дистанционно, а вот младшешкольники ходят в школу. Всего 482 школьника болеют коронавирусом, а также 580 педагогов.
Пока что детские садики в Киеве работают. Сейчас наполненность садиков 46%. Кличко подчеркнул, что они следят за ситуацией.
"Если ситуация не улучшится, местные власти будут вынуждены пойти на более жесткие меры. В первую очередь речь идет о детских садиках, школах и общественном транспорте", - заявил мэр.
А вот глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что уже в эту пятницу в городе могут прекратить работу детских садов, младших классов (1-4 классы) и остановится общественный транспорт.
"Если Национальная академия медицинских наук не предоставит 500 коек, как обсуждалось, то будет в пятницу приниматься решение об усилении карантина", - заявил Рубан.
О необходимости дополнительных коек отметил на брифинге и Виталий Кличко.
"На днях, наконец, начали принимать и в трех больницах "Укрзализныци". Правда, не в том количестве, в котором обещали. Что касается других медучреждений – ведомственных больниц Минздрава и Национальной академии медицинских наук, - где есть и кровати и медперсонал, - несмотря на наши неоднократные обращения, там до сих пор не принимают больных COVID-19 киевлян", - заявил Кличко.
По словам мэра, сейчас в Киеве заполненность больниц почти 80%.
Напомним, что карантин в столице ужесточили 20 марта. Предварительно ограничения будут действовать до 9 апреля.
Ранее о возможности ужесточения локдауна в Киеве заявил и первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.