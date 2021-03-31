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У Києві можуть закрити садочки і зупинити транспорт: названа дата і умова

Автор: Світлана Мащенко

У Києві можуть посилити локдаун вже в п'ятницю, 2 квітня. Мова йде про закриття садків, зупинку транспорту та переведення молодших класів (1-4 клас) на дистанційне навчання.

Таку заяву зробили 31 березня Віталій Кличко і глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

"Ми робимо все можливе, щоб не допустити колапсу медичної системи. Тому постійно збільшуємо кількість ліжок для пацієнтів, хворих на коронавірус", - заявив Віталій Кличко на брифінгу.

Що буде зі школами, садочками і транспортом?

Градоначальник нагадав, що після канікул учні 5-11 класів продовжують навчатися дистанційно, а ось молодші класи ходять в школу. Всього 482 школярі хворіють на коронавірус, а також 580 педагогів.

Поки що дитячі садки в Києві працюють. Зараз наповненість садків 46%. Кличко підкреслив, що вони стежать за ситуацією.

"Якщо ситуація не покращиться, місцева влада буде змушена піти на більш жорсткі заходи. В першу чергу мова йде про дитячі садочки, школи і громадський транспорт", - заявив мер.

А ось глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що вже в цю п'ятницю в місті можуть припинити роботу дитячих садків, початкових класів (1-4 класи) і зупиниться громадський транспорт.

Причина посилення карантину - брак ліжкомісць

"Якщо Національна академія медичних наук не надасть 500 ліжок, як обговорювалося, то буде в п'ятницю прийматися рішення про посилення карантину", - заявив Рубан.

Про необхідність додаткових ліжок зазначив на брифінгу і Віталій Кличко.

"Днями, нарешті, почали приймати і в трьох лікарнях "Укрзалізниці". Правда, не в тій кількості, в якому обіцяли. Що стосується інших медичних установ - відомчих лікарень МОЗ та Національної академії медичних наук, де є ліжка і медперсонал, незважаючи на наші неодноразові звернення, там досі не приймають хворих COVID-19 киян", - заявив Кличко.

За словами мера, зараз у Києві заповненість лікарень майже 80%.

Нагадаємо, що карантин у столиці посилили 20 березня. Попередньо обмеження діятимуть до 9 квітня.

Раніше про можливість посилення локдауну в Києві заявив і перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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