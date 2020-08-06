В Киеве могут вернуть жесткий карантин

В Киеве могут вернуть карантин (фото: freepic.com)

Мэр Киева сделал заявление о возможном возвращении карантина

В Киеве могут вернуть жесткие карантинные ограничения. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. За последние сутки количество инфицированных в стране снова побило антирекорд. У 180 жителей Киева диагностирован COVID-19.

За прошедший день в столице от осложнений вируса скончались три человека, всего вирус убил 142 киевлян.

Кличко призвал всех жителей города не расслабляться и продолжать придерживаться социальной дистанции и носить маски в местах скопления людей.

"Я призываю всех серьезно относиться к угрозе. Не расслабляться и не делать вид, что мы живем обычной ситуации! Если будет резкий всплеск заболевания, придется снова возвращаться к строгим ограничениям. И сегодня от каждого из нас зависит произойдет это или нет. От того, насколько мы придерживаемся элементарных правил, насколько внимательны к своему здоровью. Берегите себя", - написал мэр города в своем Telegram-канале.

Отметим, что в течение суток коронавирус также диагностировали у восьмерых медиков. В больницы столицы госпитализировали 22 пациента, остальные остались на самоизоляции, под контролем врачей. За сутки COVID-19 в столице побороли 49 человек, всего же выздоровели 3 137 жителей Киева.

Как мы писали ранее, коронавирус имеет очень непростые последствия на здоровье всех переболевших инфекцией людей. Даже если человек переносил инфекцию без симптомов - он может почувствовать влияние COVID-19 на организм.

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