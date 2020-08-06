У Києві можуть повернути жорсткий карантин

У Києві можуть повернути карантин (фото: freepic.com)

Мер Києва зробив заяву про можливе повернення карантину

У Києві можуть повернути жорсткі карантинні обмеження. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. За останню добу кількість інфікованих у країні знову побила антирекорд. У 180 жителів Києва діагностований COVID-19.

За минулий день в столиці від ускладнень вірусу померли три людини, всього вірус убив 142 киян.

Кличко закликав усіх жителів міста не розслаблятися і продовжувати дотримуватися соціальної дистанції і носити маски в місцях скупчення людей.

"Я закликаю всіх серйозно ставитися до загрози. Не розслаблятися і не робити вигляд, що ми живемо звичайній ситуації! Якщо буде різкий сплеск захворювання, доведеться знову повертатися до суворих обмежень. І сьогодні від кожного з нас залежить станеться це чи ні. Від того, наскільки ми дотримуємося елементарних правил, наскільки уважні до свого здоров'я. Бережіть себе", - написав мер міста у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що протягом доби коронавірус також діагностували у вісьмох медиків. В лікарні столиці госпіталізували 22 пацієнти, інші залишилися на самоізоляції, під контролем лікарів. За добу COVID-19 у столиці побороли 49 осіб, всього ж одужали 3 137 жителів Києва.

Як ми писали раніше, коронавірус має дуже непрості наслідки на здоров'я всіх перехворілих інфекцією людей. Навіть якщо людина переносить інфекцію без симптомів - вона може відчути вплив COVID-19 на організм.

Також ми повідомляли, у МОЗ розповіли, коли очікують вакцину від коронавірусу.