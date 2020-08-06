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Врач рассказал о последствиях COVID-19: убивает иммунную систему

Четверг 06 августа 2020 06:44
Врач рассказал о последствиях COVID-19: убивает иммунную систему
Врач сообщил последствия COVID-19 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Иммунный ответ организма человека с тяжелым течением болезни меняется еще на ранней стадии заболевания

Коронавирус имеет очень непростые последствия на здоровье всех переболевших инфекцией людей. Даже если человек переносил инфекцию без симптомов - он может почувствовать влияние COVID-19 на организм. Об этом рассказал Питер Вард изданию The Conversation, пишет НВ.

Медик считает, что коронавирус навсегда убивает иммунную систему.

Иммунный ответ организма человека с тяжелым течением болезни меняется еще на ранней стадии заболевания. У заболевших людей наблюдается меньшее количество циркулирующих иммунных клеток, поэтому организм не может оперативно контролировать вирус. Такие больные страдают от чрезмерного воспалительного ответа иммунной системы (цитокинового шторма).

Ученые сообщают, что это один из основных факторов, отвечающих за тяжесть течения заболевания у некоторых пациентов. Подавление этого чрезмерного ответа с помощью препарата дексаметазон, обладающего иммунодепрессивным действием, остается единственным лекарством, уменьшающим количество жертв среди тех, кто нуждается в кислородной поддержке или находится в реанимации. У тяжелых пациентов с коронавирусом осложнения могут вызвать энцефалит. У 6% тяжелобольных может быть инсульт.

Как мы ранее писали, коронавирус не проходит без следа у тех, кто им переболел. Это касается тяжелых случаев заболевания, а также бессимптомного течения болезни.

Также мы сообщали, в Минздраве рассказали, когда ожидают вакцину от коронавируса.

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