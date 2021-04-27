В Киеве могут уже совсем скоро отменить локдаун: названа дата

В Киеве могут отменить жесткий локдаун уже 30 апреля 2021 года.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

По словам градоначальника, карантин в столице дал свои плоды и количество свободных коек в больницах увеличилось. Кличко сказал, что очень большая вероятность того, что локдаун на следующей неделе будет ослаблен.

"Будет заседать комиссия по ТЭБ и ЧС, в зависимости от цифр, которые мы увидим, она будет принимать решение. Мы не исключаем, что уже на следующей неделе сможем ослабить ограничения, учитывая то, что локдаун дал свой результат и количество заболевших сейчас снизилось", - сообщил Кличко.

Напомним, что ранее начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан говорил, что в конце недели Киев может покинуть "красную" карантинную зону.

"У нас показатели по городу Киеву стабилизировались. Идет на снижение всем параметрам, утвержденным Министерством здравоохранения. Как ранее говорил министр (Максим Степанов, - ред.) может быть город Киев выйдет на этой неделе из "красной зоны", - говорил он.

По словам Рубана, столица окажется в "оранжевой" карантинной зоне.