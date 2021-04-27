У Києві можуть вже зовсім скоро скасувати локдаун: названа дата

У Києві можуть скасувати жорсткий локдаун вже 30 квітня 2021 року.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

За словами градоначальника, карантин у столиці дав свої плоди і кількість вільних ліжок у лікарнях збільшилася. Кличко сказав, що дуже велика ймовірність того, що локдаун наступного тижня буде ослаблений.

"Засідатиме комісія з ТЕБ і НС, в залежності від цифр, які ми побачимо, вона буде приймати рішення. Ми не виключаємо, що вже наступного тижня зможемо послабити обмеження, враховуючи те, що локдаун дав свій результат і кількість хворих зараз знизилася", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, що раніше начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан говорив, що в кінці тижня Київ може покинути "червону" карантинну зону.

"У нас показники по місту Києву стабілізувалися. Йде на зниження всім параметрам, затвердженим Міністерством охорони здоров'я. Як раніше говорив міністр (Максим Степанов, - ред.) може бути місто Київ вийде на цьому тижні з "червоної зони", - говорив він.

За словами Рубана, столиця опиниться в" помаранчевій " карантинній зоні.