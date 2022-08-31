В Киеве могут перенести осенние каникулы в школах на зиму: что известно
В Киеве могут внести изменения в структуру учебного года 2022/2023 в условиях военного положения, в частности сдвинуть начало каникул в школах с осеннего периода на зимний.
Об этом рассказали в пресс-службе Департамента образования и науки КГГА.
Соответствующие рекомендации Департамента были обнародованы 31 августа.
Чиновники обращают внимание, что этот учебный год, согласно внесенным изменениям в закон об образовательной деятельности во время военного положения в Украине может длиться больше или меньше 175 дней.
В настоящее время предлагается такая структура учебного года 2022/2023:
- первый семестр: с 1 сентября до 23 декабря (2022 год)
- второй семестр с 9 января до 30 июня (2023 год)
- осенние каникулы: с 31 октября по 6 ноября (2022 год)
- зимние каникулы: с 24 декабря (2022 год) по 8 января (2023 год)
- весенние каникулы: с 27 марта по 2 апреля (2023 год).
"Впрочем, учитывая ситуацию с безопасностью в Украине и столице, эпидемиологическое состояние и другие факторы, которые могут влиять на организацию образовательного процесса, считаем возможным внесение изменений в вышеуказанную структуру, в частности перенесение осенних каникул на февраль 2023 года", - говорится в рекомендациях
Документ подписан директором Департамента образования и науки КГГА Еленой Фиданян.
В КГГА рассказали о возможном переносе осенних каникул в школах на зиму (фото: facebook.com/kyivosvita)
Напомним, ранее мы рассказывали, когда у школьников будут каникулы в новом учебном году, и публиковали график.
А также перед этим писали о том, какие изменения ждут школьников с 1 сентября.