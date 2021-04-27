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В Киеве могут отменить локдаун на майские праздники: что будет разрешено

Автор: Людмила Жукова

В Киеве на Пасху и майские праздники могут отменить жесткий локдаун. Об этом ранее заявил мэр столицы Виталий Кличко.

О том, что разрешат в Киеве, в случае отмены локдауна, читайте ниже в нашем материале.

Как будет работать транспорт

Если жесткий локдаун отменят - вход в общественный транспорт по специальным пропускам отменят. Это касается и метро. Но ограничение все же будет - это не более 50% заполненности транспорта.

Работа школ и детских садиков

Если карантин все же отменят - детей в столице вернут на очное обучение в школы, а малыши смогут вернуться в детские сады.

Работа кинотеатров и кафе

Кинотеатры смогут работать, как и до введения строгого карантина, то есть с 50% заполненностью мест в кинозале. Кафе и рестораны смогут открыться в обычном режиме и принимать клиентов внутри, но с соблюдением дистанции и обязательными масками на лице.

Работа храмов на Пасху

Во время пасхальной службы в храмах должно быть не более одного человека на один квадратный метр во время богослужения, освящение пасок на улице также с соблюдением дистанции. Маски обязательны.

Отметим, что окончательное решение, будут ли отменять локдаун, специальная комиссия примет в течение этой недели.

Как мы ранее сообщали, Голубовская объяснила, почему одна вакцинация не поможет побороть COVID-19.

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