В Киеве могут отменить локдаун на майские праздники: что будет разрешено

Как будет работать транспорт

Если жесткий локдаун отменят - вход в общественный транспорт по специальным пропускам отменят. Это касается и метро. Но ограничение все же будет - это не более 50% заполненности транспорта.

Работа школ и детских садиков

Если карантин все же отменят - детей в столице вернут на очное обучение в школы, а малыши смогут вернуться в детские сады.

Работа кинотеатров и кафе

Кинотеатры смогут работать, как и до введения строгого карантина, то есть с 50% заполненностью мест в кинозале. Кафе и рестораны смогут открыться в обычном режиме и принимать клиентов внутри, но с соблюдением дистанции и обязательными масками на лице.

Работа храмов на Пасху

Во время пасхальной службы в храмах должно быть не более одного человека на один квадратный метр во время богослужения, освящение пасок на улице также с соблюдением дистанции. Маски обязательны.

Отметим, что окончательное решение, будут ли отменять локдаун, специальная комиссия примет в течение этой недели.