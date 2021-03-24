В Киеве могут остановить маршрутки: пассажиры лезут в драку

Уже в следующую субботу проезд в маршрутках подорожает из-за карантина. Но вскоре движение этого транспорта могут и вовсе остановить. Все из-за конфликтов пассажиров с полицией.

"Сейчас в Киеве проводятся массовые рейды по выявлению в маршрутках стоячих пассажиров. Водители стараются не брать пассажиров больше, чем положено. Из-за этого возникают постоянные конфликты. Люди с остановок даже бросают камни в автобусы за то, что те не остановились, – все хотят доехать на работу. На конечных остановках пассажиры лезут в драку с водителями и кричат, что сами будут разбираться с полицией. То есть ситуация очень сложная и напряженная", – рассказал Игорь Моисеенко, глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

Водители из-за сложившейся ситуации находятся на пределе. Вечером захмелевшие компании штурмуют маршрутки и требуют пускать их. Интересно, что штраф за большое количество людей в транспорте будет платить сам водитель, а не пассажир. Поэтому водители отказываются работать.

"Только с сегодняшнего утра составлено до 60 протоколов на водителей маршруток. А один протокол – это штраф в размере 17 тысяч гривен. И он составляется именно на водителя. По этой причине водители просто съезжают с маршрутов в парк и отказываются работать. Водитель физически не в состоянии не пускать в салон пассажиров – это задача полиции. Пусть ставят на каждой остановке полицейского и он контролирует количество пассажиров в салоне", – сообщил Игорь Моисеенко.