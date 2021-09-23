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В Киеве митингующим платили за поддержку политсилы по 400 гривен: момент попал на видео

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Киев, Четверг 23 сентября 2021 17:50
В Киеве митингующим платили за поддержку политсилы по 400 гривен: момент попал на видео Фото: в Киеве участникам митинга раздавали деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В центре Киева у здания Верховной Рады 23 сентября состоялось три митинга: активистов движения SaveФОП, во время акции которых произошли столкновения с полицией, а также представителей ОО "АвтоЕвроСила" (тоже не без потасовок) и сторонников ОПЗЖ. При этом приверженцам данной политсилы раздавали деньги за участие в мероприятии.

Момент передачи денежного вознаграждения симпатикам ОПЗЖ снял на видео корреспондент издания "Телеграф" Ян Доброносов.

На кадрах можно увидеть, как митингующим платят за поддержку партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" по 400 гривен.

Денежные купюры раздавал людям молодой человек в белой куртке, вокруг которого собрались граждане - участники акции протеста.

Происходящее попало в объектив представителя СМИ там же на месте, после чего соответствующее видео было опубликовано.

"Парень делает это с испуганным лицом и как бы незаметно, а девушка с блокнотом записывает, кому они заплатили", - отмечается в публикации.

Видео: в Киеве гражданам платили по 400 гривен за участие в митинге ОПЗЖ

Напомним, ранее в Харькове журналисты провели эксперимент и организовали фейковый митинг, на котором всем желающим за тысячу гривен предложили поддержать "кандидата в президенты" Анатолия Оноприенко. В итоге более сотни человек агитировали за умершего в 2013 году печально известного серийного маньяка, который убил 52 человека. Митингующие, очевидно, об этом не знали, и не хотели интересоваться, кого поддерживают за деньги.

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Киев Оппозиционная платформа За життя
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