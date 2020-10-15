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У Києві медики "швидкої" ледь не померли в ліфті: все сталося швидко

Четвер 15 жовтня 2020 13:35
У Києві медики "швидкої" ледь не померли в ліфті: все сталося швидко
У Києві обірвався ліфт з лікарями (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Дніпровському районі Києва ледь не сталася трагедія з лікарями

У Києві обірвався ліфт, де їхали лікарі зі швидкої допомоги. Трагедія мало не сталася в Дніпровському районі Києва, куди медики прибули на виклик. Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва на Facebook.

Наголошується, що в одному з будинків на вулиці Літинській обірвався ліфт з медиками швидкої, які приїхали на терміновий виклик.

"Жінка втратила свідомість, хрипіла, а з рота йшла піна. Тому карета швидкої виїхала миттєво. За вказаною адресою медиків зустріла мати хворої і 10-річна дочка. Всі сіли у ліфт і стали підійматися на восьмий поверх. Раптом ліфт, діставшись п'ятого поверху, почав стрімко падати вниз. На щастя, на другому поверсі спрацювала система аварійного гальмування і ліфт зупинився", — розповіли на сторінці.

Рятувальники приїхали на місце НП і через щілину почали звільняти медиків. В цей час на виклик приїхала інша бригада лікарів швидкої допомоги і допомогла жінці.

"Все закінчилося добре, якщо, звичайно, не враховувати стрес", — розповіли медики.

Як ми повідомляли раніше, український лікар назвала нові групи ризику коронавірусу.

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