У Києві масово зачищали МАФи: що тепер діється в переходах (фото)
У Києві нещодавно вели боротьбу з МАФАми в підземних переходах і демонтували там всі кіоски. Але це не врятувало ситуацію. На місці МАФів почала все одно виникати стихійна торгівля.
Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
"Пам'ятаєте низку публікацій, де міський благоустрій демонтував у підземних переходах МАФи? Дійсно, і зараз МАФів немає, але тільки подивіться на підземний перехід на Житомирській. І така ситуація абсолютно на всіх об'єктах. Така боротьба зі стихійною торгівлею", - сказано в повідомленні.
У київських підземних переходах все одно торгують (фото: Київ Оперативний)
У коментарях українці показали, що така ж ситуація і на метро "Харківська". Торговці продають овочі та фрукти на лотках.
Підземний перехід біля метро " Харківська"
Жителі Києва пишуть, що така ж ситуація на Осокорках і Почайній.
- Не купували б нічого - не було б цих захоплюючих подих сигаретно-трусових виставок сучасного мистецтва.
- Метро Позняки, Харківська торгівля на другий день після демонтажу з'єднання явилася у звичному режимі!
- І поліція на звернення громадян ніяк не реагує....
- Хтось із обурених, включаючи автора, в поліцію подзвонив? Там в кожному переході номер висить.
Як ми писали раніше, в Києві зачистили від МАФів "культові" переходи.