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У Києві масово зачищали МАФи: що тепер діється в переходах (фото)

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Київ, Четвер 17 червня 2021 09:50
У Києві масово зачищали МАФи: що тепер діється в переходах (фото) У Києві на місці МАФів все одно виникає торгівля (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві нещодавно вели боротьбу з МАФАми в підземних переходах і демонтували там всі кіоски. Але це не врятувало ситуацію. На місці МАФів почала все одно виникати стихійна торгівля.

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Пам'ятаєте низку публікацій, де міський благоустрій демонтував у підземних переходах МАФи? Дійсно, і зараз МАФів немає, але тільки подивіться на підземний перехід на Житомирській. І така ситуація абсолютно на всіх об'єктах. Така боротьба зі стихійною торгівлею", - сказано в повідомленні.

У Києві масово зачищали МАФи: що тепер діється в переходах (фото)У Києві масово зачищали МАФи: що тепер діється в переходах (фото)У Києві масово зачищали МАФи: що тепер діється в переходах (фото)У Києві масово зачищали МАФи: що тепер діється в переходах (фото)У київських підземних переходах все одно торгують (фото: Київ Оперативний)

У коментарях українці показали, що така ж ситуація і на метро "Харківська". Торговці продають овочі та фрукти на лотках.

У Києві масово зачищали МАФи: що тепер діється в переходах (фото)Підземний перехід біля метро " Харківська"

Жителі Києва пишуть, що така ж ситуація на Осокорках і Почайній.

  • Не купували б нічого - не було б цих захоплюючих подих сигаретно-трусових виставок сучасного мистецтва.
  • Метро Позняки, Харківська торгівля на другий день після демонтажу з'єднання явилася у звичному режимі!
  • І поліція на звернення громадян ніяк не реагує....
  • Хтось із обурених, включаючи автора, в поліцію подзвонив? Там в кожному переході номер висить.

Як ми писали раніше, в Києві зачистили від МАФів "культові" переходи.

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