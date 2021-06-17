У Києві масово зачищали МАФи: що тепер діється в переходах (фото)

У Києві нещодавно вели боротьбу з МАФАми в підземних переходах і демонтували там всі кіоски. Але це не врятувало ситуацію. На місці МАФів почала все одно виникати стихійна торгівля.

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Пам'ятаєте низку публікацій, де міський благоустрій демонтував у підземних переходах МАФи? Дійсно, і зараз МАФів немає, але тільки подивіться на підземний перехід на Житомирській. І така ситуація абсолютно на всіх об'єктах. Така боротьба зі стихійною торгівлею", - сказано в повідомленні.

У київських підземних переходах все одно торгують (фото: Київ Оперативний)

У коментарях українці показали, що така ж ситуація і на метро "Харківська". Торговці продають овочі та фрукти на лотках.

Підземний перехід біля метро " Харківська"

Жителі Києва пишуть, що така ж ситуація на Осокорках і Почайній.