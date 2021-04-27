В Киеве массово убирают МАФы: фото и видео масштабной "зачистки"

Так, вначале МАфы начали сносить на площади Соборности.

"В Киеве на Соборности сносят МАФы. Улица полностью перекрыта, движение остановлено. На месте куча полиции, без предупреждения начала сносить, люди даже не успели забрать вещи, просто все вынесли на улицу", - сказано в сообщении.

В Киеве сносят МАФы (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Такая же участь постигла и киоски на улице Регенераторной.

"Утро на Регенераторной, 4, началось с уборки МАФов. Многие представители Благоустройства, полиции и Муниципальной охраны. Видимо, чтобы не было повторения такого, как на Троещине", - рассказали на странице в Facebook Киев Оперативный.