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У Києві масово прибирають МАФи: фото і відео масштабної " зачистки"

Автор: Людмила Жукова

У Києві 27 квітня почали масово зносити МАФи. Кіоски прибирають у Дніпровському районі столиці без попередження господарів.

Про це повідомляють на сторінці dtp.kiev.ua.

Так, спочатку МАФи почали зносити на площі Соборності.

"У Києві на Соборності зносять МАФи. Вулиця повністю перекрита, рух зупинено. На місці купа поліції, без попередження почала зносити, люди навіть не встигли забрати речі, просто все винесли на вулицю", - сказано в повідомленні.

У Києві зносять МАФи (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Така ж доля спіткала і кіоски на вулиці Регенераторній.

"Ранок на Регенераторній, 4, почався з прибирання МАФів. Багато представників благоустрою, поліції та муніципальної охорони. Мабуть, щоб не було повторення такого, як на Троєщині", - розповіли на сторінці в Facebook Київ Оперативний.

Як ми раніше писали, під Києвом авто знесло магазинчик з жінкою і зробило сальто в повітрі.

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