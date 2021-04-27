У Києві масово прибирають МАФи: фото і відео масштабної " зачистки"

Так, спочатку МАФи почали зносити на площі Соборності.

"У Києві на Соборності зносять МАФи. Вулиця повністю перекрита, рух зупинено. На місці купа поліції, без попередження почала зносити, люди навіть не встигли забрати речі, просто все винесли на вулицю", - сказано в повідомленні.

У Києві зносять МАФи (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Така ж доля спіткала і кіоски на вулиці Регенераторній.

"Ранок на Регенераторній, 4, почався з прибирання МАФів. Багато представників благоустрою, поліції та муніципальної охорони. Мабуть, щоб не було повторення такого, як на Троєщині", - розповіли на сторінці в Facebook Київ Оперативний.