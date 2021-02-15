В Киеве масштабно горит парк Дружбы народов: дым простирается на километры

"Что-то очень серьезно полыхает в парке Дружбы Народов. Будем надеяться, что это не расчистка земли под новое строительство", - написали под видео.

В Киеве горит парк Дружбы народов

На видео можно увидеть, как большие столбы черного дыма идут со стороны парка и простираются до проезжей части. На некоторых участках даже ограничена видимость для водителей.

Также видео пожара появилось и на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"В Киеве в парке Дружбы народов, на территории X-Park масштабный пожар: горят деревянные строения одного из комплексов "Байдики Бити", - написали под видео.

Видео можно посмотреть по ссылке.