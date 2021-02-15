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В Киеве масштабно горит парк Дружбы народов: дым простирается на километры

Автор: Людмила Жукова

В Киеве в парке "Дружбы народов" начался масштабный пожар. Там горят деревянные строения одного из комплексов. Отмечается, что гзагорелся парк "Муромец". Площадь огня 100 кв. метров. Пострадавших нет.

На странице Киев Оперативный в Facebook опубликовали видео мощного возгорания.

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"Что-то очень серьезно полыхает в парке Дружбы Народов. Будем надеяться, что это не расчистка земли под новое строительство", - написали под видео.

В Киеве горит парк Дружбы народов

На видео можно увидеть, как большие столбы черного дыма идут со стороны парка и простираются до проезжей части. На некоторых участках даже ограничена видимость для водителей.

Также видео пожара появилось и на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"В Киеве в парке Дружбы народов, на территории X-Park масштабный пожар: горят деревянные строения одного из комплексов "Байдики Бити", - написали под видео.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Как мы ранее писали, в Киеве выгорела часть дома в ЖК Венеция, что в микрорайоне Теремки-2. Огонь полностью уничтожил квартиру, в которой случился пожар, а также общий коридор.

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