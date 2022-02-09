Под Днепром коммунальщики наказывают "героев парковки": оставляют "метку"
В городе Каменском Днепропетровской области коммунальщики, которые вывозят мусор, наказали водителей, которые паркуются, где попало. На капотах автомобилей они оставляют "подарки".
Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Каменское".
На видео видно, что из-за неправильно припаркованное авто мусоровоз не смог подъехать к мусорным бакам во дворе между многоэтажками. Из-за этого работники коммунального хозяйства вынуждены были совать контейнеры в мусоровоз, чтобы их опустошить.
Поэтому коммунальщики решили оставить водителю легковушки своеобразный "подарок" - несколько пакетов с мусором.
В сети пользователи отреагировали на увиденное. К тому же большинство из них поддержали коммунальщиков. Вот что они написали:
- В каждом дворе есть такой;
- А если скорая или пожарная?;
- Надо было еще из пакетов высыпать;
- Неужели нет больше места где машину поставить;
- Согласна, паркуются неправильно;
- А я бы случайно пыхнул бак в сторону машины.
Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель поразил других автомобилистов странным поступком на парковке.
Также мы писали, что в Киеве "герой парковки" заблокировал проезд мусоровоза.