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У Києві машина "героя паркування" застрягла у багнюці: дивіться, як працює "карма"

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Київ, Вівторок 15 лютого 2022 15:15
У Києві машина "героя паркування" застрягла у багнюці: дивіться, як працює "карма" У Києві "герой паркування" застряг у багнюці (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві у Святошинському районі водій фургона припаркував свою машину на зеленій зоні під вікнами багатоповерхівки. Однак, через погоду земля буквально перетворилась на болото і транспорт застряг.

Фото опублікували в Telegram-каналі Київ без цензури.

Інцидент трапився на вулиці Гната Юри, 11А.

"Водій вирішив припаркувати свій фургон прямо під вікнами житлового будинку. Але він відразу застряг у болоті. Карма", - йдеться у мережі.

У мережі зазначають, що три автомобілі намагалися його витягнути, але нічого не вийшло.

На фото можна побачити, що земля довкола фургона перетворилася на болото. Судячи з численних слідів коліс, водії часто залишають свої машини тут.

Тому, як порушник зміг вибратися - наразі невідомо.

У Києві машина &quot;героя паркування&quot; застрягла у багнюці: дивіться, як працює &quot;карма&quot;У Києві машина &quot;героя паркування&quot; застрягла у багнюці: дивіться, як працює &quot;карма&quot;

У Києві "герой паркування" застряг у багнюці (t.me/now_kyiv)

Раніше ми повідомляли, що під Дніпром комунальники карають "героїв паркування". На відео видно, як на капотах автівок залишають "подарунки".

Також нещодавно ми писали, що у Києві "герой паркування" заблокував проїзд сміттєвозу. Зокрема, чоловік нахабно кинув своє авто не перехресті.

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Герой парківки
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