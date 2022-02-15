У Києві машина "героя паркування" застрягла у багнюці: дивіться, як працює "карма"

У Києві у Святошинському районі водій фургона припаркував свою машину на зеленій зоні під вікнами багатоповерхівки. Однак, через погоду земля буквально перетворилась на болото і транспорт застряг.

Інцидент трапився на вулиці Гната Юри, 11А.

"Водій вирішив припаркувати свій фургон прямо під вікнами житлового будинку. Але він відразу застряг у болоті. Карма", - йдеться у мережі.

У мережі зазначають, що три автомобілі намагалися його витягнути, але нічого не вийшло.

На фото можна побачити, що земля довкола фургона перетворилася на болото. Судячи з численних слідів коліс, водії часто залишають свої машини тут.

Тому, як порушник зміг вибратися - наразі невідомо.

У Києві "герой паркування" застряг у багнюці (t.me/now_kyiv)