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В Киеве маршрутку "затопило" во время дождя: на пассажиров вода лилась с потолка (видео)

Автор: Татьяна Самарук

В Киеве заметили маршрутный автобус, в котором пассажиров во время движения заливало дождем из-за дыр в потолке.

Видео опубликовали в Telegram-канале Типичный Киев.

Так, инцидент произошел в маршрутке № 507.

На опубликованном ролике видно, что вода буквально ручьем течет на сиденья транспорта и головы людей.

"На видео вы можете увидеть, что цены на проезд поднимают не зря. Это чудо прямо сейчас курсирует по маршруту № 507", - сообщают в сообществе.

Отметим, что стоимость проезда составляет 8 гривен.

В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что такая ситуация не только в этой маршрутке.

  • Автобус с джакузи;
  • Они что с ума сошли? Неужели нельзя сделать окно, ремонт которого стоит 200 грн;
  • Такое уже не первый год и не только на этом маршрутном такси;
  • Для нашего транспорта это уже нормально;
  • Такая же ситуация и в 16 троллейбусе и 558 маршрутке;
  • Ну теперь за это нужно будет еще и 20 гривен платить.

Ранее мы сообщали, что в Николаеве водитель выбросил грубого пассажира из автобуса и избил.

Также мы писали, что в Киеве парень прицепился к троллейбусу и так проехался по городу.

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маршрутка