В Киеве маршрутку "затопило" во время дождя: на пассажиров вода лилась с потолка (видео)

В Киеве заметили маршрутный автобус, в котором пассажиров во время движения заливало дождем из-за дыр в потолке.
Видео опубликовали в Telegram-канале Типичный Киев.
Так, инцидент произошел в маршрутке № 507.
На опубликованном ролике видно, что вода буквально ручьем течет на сиденья транспорта и головы людей.
"На видео вы можете увидеть, что цены на проезд поднимают не зря. Это чудо прямо сейчас курсирует по маршруту № 507", - сообщают в сообществе.
Отметим, что стоимость проезда составляет 8 гривен.
В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что такая ситуация не только в этой маршрутке.
Ранее мы сообщали, что в Николаеве водитель выбросил грубого пассажира из автобуса и избил.
Также мы писали, что в Киеве парень прицепился к троллейбусу и так проехался по городу.