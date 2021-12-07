У Києві маршрутку "затопило" під час дощу: на пасажирів вода лилася зі стелі (відео)

Так, інцидент стався у маршрутці № 507.

На опублікованому ролику видно, що вода буквально струмком тече на сидіння транспорту та голови людей.

"На відео ви можете побачити, що ціни на проїзд піднімають не дарма. Це диво прямо зараз курсує маршрутом № 507", – повідомляють у спільноті.

Зазначимо, що вартість проїзду становить 8 гривень.

У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що така ситуація не тільки у цій маршрутці.