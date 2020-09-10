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В Киеве из маршрутки выпала женщина: водитель спешил (видео)

Киев, Четверг 10 сентября 2020 11:52
В Киеве из маршрутки выпала женщина: водитель спешил (видео)
В Киеве женщина выпала из маршрутки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве произошел инцидент с маршрутчиком и женщиной

В Киеве в маршрутке №529 произошел вопиющий случай. Из транспортного средства, начавшего движение, выпала женщина. Как отметил сам водитель, женщину он не заметил. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Стандартная ситуация для киевских маршруток - водитель маршрутки №529 не увидел женщину, которая выходила на остановке и начал движение. Конечно, женщина не удержалась и упала. А все потому, что их совершенно никто не контролирует. Как может - так и ездит", - сказано в сообщении.

На видео показано, как женщина сидит на лавочке на остановке и не может справиться с шоком от произошедшего.

В Киеве из маршрутки выпала женщина

Как мы ранее сообщали, в Киеве очевидцы сняли на видео драку двух водителей маршруток, которые пытались таким образом решить, кто первым поедет по маршруту. Инцидент произошел на конечной остановке маршрутки №211.

Ранее в Киеве маршрутчик зажал дверью пенсионерку, протянул по асфальту и переехал ногу.

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