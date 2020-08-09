В Киеве маршрутчик протаранил троллейбус из-за "погони за пассажирами" (фото)

В Киеве маршрутка протаранила троллейбус из-за потенциальных пассажиров. Как сообщается, инцидент произошел на одной из остановок на проспекте Отрадный. Очевидцы отметили, что происшествие произошло из-за стремления маршрутчиков не упустить потенциальных пассажиров.

Как сообщается в публикации в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook, инцидент произошел 8 августа днем.

"В погоне за пассажирами. Вот так водитель маршрутки гоняет за пассажирами, что готов въехать в троллейбус. Проспект Отрадный, 28", - говорится в подписи к снимкам.

В комментариях пользователи отмечают, что это уже не первый похожий случай.

"Со мной была такая же ситуация осенью, водитель 401 маршрутки въехал зеркалом в окно 39 троллейбуса, прямо возле моей головы. Повезло, что не в голову", - написала пользовательница Анастасия.

Пользователь Николай подчеркивает, что такая ситуация на дорогах в столице наблюдается ежегодно.

"Этот цирк уже годами наблюдается. Едет троллейбус или автобус, а впереди маршрутка летит", - отметил он.

Ранее мы писали, что водитель маршрутки цинично обошелся с человеком с инвалидностью.

Также сообщалось, что в Киеве после столкновения автомобиля с маршруткой, пассажиры едва не погибли в огне.