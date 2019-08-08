В Киеве маленький песик спас пожилую хозяйку от гибели: трогательное видео

Собака спасла свою хозяйку от верной смерти в Киеве. Домашний любимец долго и настойчиво посылал сигналы SOS, пока соседи не заподозрили неладное. Об этом сообщила Патрульная полиция Киева, которая прибыла на вызов и обнаружила пожилую женщину в полубессознательном состоянии на полу.

Инцидент произошел в одном из домов на проспекте Гагарина.

По словам других жильцов дома, песик всегда вел себя очень спокойно и не мешал соседям. Однако в этот день поведение четвероногого вызвало беспокойство, поскольку лай собаки раздавался из квартиры в течение длительного времени.

Когда патрульные приехали на вызов, услышали у двери тихий хриплый голос, который умолял о помощи. Оказалось, что пожилая женщина упала и травмировалась. Самостоятельно она не могла ни открыть дверь, ни вызвать на помощь.

Один из полицейских зашел в квартиру через окно и обнаружил пожилую женщину на полу. Бабушка лежала возле входной двери, а рядом с ней сидел маленький песик, который даже начал рычать, когда патрульный приблизился к хозяйке.

Собака спасла бабушку от смерти в Киеве (видео: YouTube/Патрульная полиция Киева)

К слову, сотрудник патрульной полиции Одесской области рассказала, как работают правоохранительные органы. По ее словам, полиция не реагирует на все вызовы, а если и реагирует, то как попало.

Ранее мы писали, что агрессивный неадекват избил полицейскую, когда та приехала на вызов о домашнем насилии.