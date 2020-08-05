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В Киеве люди сломали новую дорогу трактором, чтобы не шумели авто (видео)

Киев, Среда 05 августа 2020 15:01
В Киеве люди сломали новую дорогу трактором, чтобы не шумели авто (видео)
В Киеве люди сломали дорогу (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве жители отличились вандализмом и порчей госимущества

В Киеве произошел вопиющий случай. Местные жители с помощью техники намеренно повредили свежеуложенную дорогу рядом с Совскими прудами. Дорогу отремонтировали в начале лета, но местному населению не понравилось активное движение авто в микрорайоне.

Видео с актом вандализма появилось на странице Киев Оперативный в Facebook. На кадрах видно, как экскватор-погрузчик ковшом ломает асфальт посреди дороги.

"2-3 месяца назад Киевавтодор отремонтировал дорогу на Совских прудах.
Сегодня же здесь местные жители намеренно повреждают ее трактором, чтобы через них не ездили машины, так как шумит очень", - подписан короткий видеоролик.

В Киеве люди повредили дорогу трактором (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Украинцы в комментариях раскритиковали местных жителей за такое решение проблем:

  • "Та, все нормально. Осенью эти активисты будут волать, что к ним скорая/пожарная доехать не может.
  • Это диагноз. Жара. Обострение.
  • Порча госимущества, пускай теперь за свой счет ремонтируют
  • Таких плугов полный город, дворы, дороги перекрывают, как свои собственные. Вредители и хулиганы.
  • Дать люлей. И штраф от власти.
  • А почему лежачих не положить? Зачем именно ломать?

Совские пруды - группа водоемов на реке Совка, расположенные на территории Голосеевского и Соломенского районов. Ближайшая станция метро - "Демеевская". Сейчас рядом с прудами расположено несколько современных ЖК.

Условно пруды делят на "верхние" и "нижние". В летний период пруды являются местом отдыха горожанː верхние пруды используются для рыболовства. В зимний период пруды замерзают полностью.

Ранее мы писали, что в Киеве водители ездили по свежеуложенному асфальту. Видео вызвало гнев в сети.

Также сообщалось, что в Киеве мужчина умер из-за шлагбаума на пляже. Подробности ЧП на Русановских садах и фото.

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