В Киеве люди сломали новую дорогу трактором, чтобы не шумели авто (видео)

В Киеве жители отличились вандализмом и порчей госимущества
В Киеве произошел вопиющий случай. Местные жители с помощью техники намеренно повредили свежеуложенную дорогу рядом с Совскими прудами. Дорогу отремонтировали в начале лета, но местному населению не понравилось активное движение авто в микрорайоне.
Видео с актом вандализма появилось на странице Киев Оперативный в Facebook. На кадрах видно, как экскватор-погрузчик ковшом ломает асфальт посреди дороги.
"2-3 месяца назад Киевавтодор отремонтировал дорогу на Совских прудах.
Сегодня же здесь местные жители намеренно повреждают ее трактором, чтобы через них не ездили машины, так как шумит очень", - подписан короткий видеоролик.
В Киеве люди повредили дорогу трактором (видео: facebook.com/KyivOperativ)
Украинцы в комментариях раскритиковали местных жителей за такое решение проблем:
Совские пруды - группа водоемов на реке Совка, расположенные на территории Голосеевского и Соломенского районов. Ближайшая станция метро - "Демеевская". Сейчас рядом с прудами расположено несколько современных ЖК.
Условно пруды делят на "верхние" и "нижние". В летний период пруды являются местом отдыха горожанː верхние пруды используются для рыболовства. В зимний период пруды замерзают полностью.
Ранее мы писали, что в Киеве водители ездили по свежеуложенному асфальту. Видео вызвало гнев в сети.
Также сообщалось, что в Киеве мужчина умер из-за шлагбаума на пляже. Подробности ЧП на Русановских садах и фото.