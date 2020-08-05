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У Києві люди зламали нову дорогу трактором, щоб не шуміли авто (відео)

Київ, Середа 05 серпня 2020 15:01
У Києві люди зламали нову дорогу трактором, щоб не шуміли авто (відео)
У Києві люди зламали дорогу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві мешканці відзначилися вандалізмом і псуванням держмайна

У Києві стався кричущий випадок. Місцеві жителі з допомогою техніки навмисно пошкодили свіжоукладену дорогу поруч з Совськими ставками. Дорогу відремонтували на початку літа, але місцевому населенню не сподобався активний рух авто в мікрорайоні.

Відео з актом вандалізму з'явилося на сторінці Київ Оперативний у Facebook. На кадрах видно, як экскватор-навантажувач ковшем ламає асфальт посеред дороги.

"2-3 місяці тому Київавтодор відремонтував дорогу на Совських ставках.
Сьогодні ж тут місцеві жителі навмисно пошкоджують її трактором, щоб через них не їздили машини, бо дуже шумить", - підписаний короткий відеоролик.

У Києві люди пошкодили дорогу трактором (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Українці в коментарях розкритикували місцевих жителів за таке розв'язання проблем:

  • "Та, все нормально. Восени ці активісти будуть волати, що до них швидка/пожежна доїхати не може.
  • Це діагноз. Спека. Загострення.
  • Псування держмайна, нехай тепер своїм коштом ремонтують.
  • Таких плугів повне місто, двори, дороги перекривають, як свої власні. Шкідники і хулігани.
  • Дати люлей. І штраф від влади.
  • А чому лежачих не покласти? Навіщо саме ламати?

Совські ставки - група водойм на річці Совка, розташовані на території Голосіївського та Солом'янського районів. Найближча станція метро - "Деміївська". Зараз деякі ділянки біля ставків займають нові житлові комплекси.

Умовно вони розділені на "верхні" і "нижні" ставки. У літній період ставки є місцем відпочинку містян: верхні ставки використовуються для рибальства. У зимовий період ставки замерзають повністю.

Раніше ми писали, що в Києві чоловік помер через шлагбаум на пляжі. З'явилися подробиці НП на Русанівських садах і фото.

Також повідомлялося, що в Києві водії їздили по свіжоукладеному асфальту. Відео викликало гнів у мережі

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