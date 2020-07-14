В Киеве мужчина умер из-за шлагбаума на пляже: подробности ЧП и фото

В Киеве умер мужчина, к которому не доехала скорая (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве шлагбаум на пляже помешал врачам спасти мужчину

В Киеве из-за самовольно установленного шлагбаума умер мужчина на пляже Левого берега Днепра. Дело в том, что "скорая" не смогла доехать до человека, которому стало плохо.

ЧП произошло на Русановских садах, где доступ к берегу вплотную застроен частными домами. И некоторые дачники не рады посетителям пляжей и рыбакам, поэтому устанавливают ограничения.

Машина скорой помощи застопорилась на шлагбауме и медики не смогли вовремя оказать помощь мужчине. Об этом пишет dtp.kiev.ua в Facebook.

"Проехать по 10-й Садовой они не смогли. В начале улицы закрыты ворота. Поехали по 11-й Садовой, уперлись в самодельный шлагбаум. Считаете Ли вы правомерными такое перекрытие улиц местными?" - говорится в сообщении.

В Киеве скорая не смогла проехать к пациенту из-за шлагбаума (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Один из пользователей сети рассказал историю своего знакомого, к которому с аритмией в 55 лет точно так же не доехала скорая.

"В прошлом году в Киеве умер наш знакомый 55 лет. Аритмия. Пока скорая ехала к нему, он еще был в сознании. Но на пути скорой оказался шлагбаум в частном секторе. Поехали объезжать - наткнулись на другой шлагбаум. Это они так катались кругами в час ночи. На момент приезда скорой - у него уже не было пульса. Реанимационные действия были неуспешные, - пишет Александр Анферов. - Его сын узнав об этом - из отчаяния самостоятельно вырвал там с землёй все шлагбаумы на следующей неделе... Но папу уже было не вернуть..."

Отметим, что конфликт вокруг Подольско-Воскресенского моста в июне вспыхнул с новой силой. Жители Русановских садов в средине июня 2020 устроили акцию протеста, дошло до стычек с полицией. Строительству "моста на Троещину" они не противятся, но категорически против того, чтобы один из съездов с мостопровода проходил через улицу Центральная Садовая.