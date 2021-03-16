В Киеве курьер на мопеде устроил невероятный дрифт и гонки с патрульными (видео)

Кадры были сняты камерами системы наблюдения "Безопасные Березняки".

На ролике видно, как доставщик из "Ракеты" на Днепровской набережной устроил дрифт с "копами". Правоохранители прижали водителя мопеда к краю дороги, заставив того остановиться, и через окно ухватили курьера за руку.

Пока скутерист отбивался от одного полицейского, второй - водитель - выскочил из патрульного авто и попробовал помочь коллеге в задержании... но доставщик оказался проворнее. Парень смог вырваться из цепких рук правосудия, и мгновенно помчал вперед, быстро наращивая расстояние между собой и преследователями.

Не доезжая до моста Патона возле одного из ТЦ курьер, протиснувшись между другими автомобилями, подъехал к краю "зебры" и остановился вместе с другим транспортом на красный свет светофора. И тут по "встречке" подоспели полицейские, которые развернули вправо и преградили доставщику путь вперед. Однако водитель скутера развернулся на 180 градусов, проехал между маршруткой и легковушкой и поспешил обратно.

"Копы" также развернулись и поехали за ним по третьей полосе, полагая, видимо, что курьер "Ракеты" планировал ехать дальше в южном направлении.

Но скутерист просто объехал стоящие в "очереди" перед светофором машины, затем припаркованные авто, снова развернулся и продолжил путь на север по направлению к мосту Патона - как раз к тому времени загорелся зеленый свет светофора и поток транспорта тронулся вперед.

Был ли позже задержан скутерист-доставщик - не ясно. Судя по дате, указанной на видео с камер, инцидент произошел 14 марта около половины четвертого дня.

Видео: В Киеве курьер на мопеде устроил дрифт и погоню с полицией