У Києві кур'єр на мопеді влаштував неймовірний дріфт і гонки з патрульними (відео)

Кадри були зняті камерами системи спостереження "Безпечні Березняки".

На ролику видно, як доставщик з "Ракети" на Дніпровській набережній влаштував дріфт з "копами". Правоохоронці притиснули водія мопеда до краю дороги, змусивши того зупинитися, і через вікно вхопили кур'єра за руку.

Поки скутерист відбивався від одного поліцейського, другий - водій - вискочив з патрульного авто і спробував допомогти колезі в затриманні... але доставщик виявився спритнішим. Хлопець зміг вирватися з чіпких рук правосуддя, і миттю помчав вперед, швидко нарощуючи відстань між собою та переслідувачами.

Не доїжджаючи до моста Патона біля одного з ТЦ кур'єр, протиснувшись між іншими автомобілями, під'їхав до краю "зебри" і зупинився разом з іншим транспортом на червоне світло світлофора. І тут по "зустрічній" під'їхали поліцейські, які розвернулися вправо і перегородили доставщику шлях вперед. Проте водій скутера розвернувся на 180 градусів, проїхав між маршруткою і легковиком і поспішив назад.

"Копи" також розвернулися і поїхали за ним по третій смузі, вважаючи, мабуть, що кур'єр "Ракети" планував їхати далі в південному напрямку.

Але скутерист просто об'їхав машини, що стояли в "черзі" перед світлофором, потім припарковані авто, знову розвернувся і продовжив шлях на північ у напрямку до мосту Патона - саме до того часу загорілося зелене світло світлофора і потік транспорту рушив вперед.

Чи був пізніше затриманий скутерист-доставщик - не ясно. Судячи з дати, зазначеної на відео з камер, інцидент стався 14 березня близько половини четвертого дня.

Відео: У Києві кур'єр на мопеді влаштував дріфт і погоню з поліцією