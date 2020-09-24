В Киеве под ковш пустили 150-летнее здание: грустное видео

В Киеве разрушили старинное здание (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве снесли историческое архитектурное сооружение

В центре Киева на улице Саксаганского, 76 снесли старинное здание, которому не менее 150 лет. Возраст архитектурного сооружения может подтвердить снимок фотографа Франца Мезера, который датирован 1870 годом.

Грустное видео с разрушением старого Киева разместила в Facebook украинский режиссер Жанна Максименко-Довгич.

Девушка сокрушается, что двухэтажные остатки Киева начала прошлого века уже никому не нужны, когда каждый квадратный метр столицы на вес золота. А если здание не внесено в список достопримечательностей, то шансов у него практически никаких.

В Киеве разрушили 150-летний дом (фото: facebook.com/jeanne.dovhych)

"Приезжает экскаватор и начинает лупасить. Сначала снимает твою крышу, потом отрывает лоскутами стены, отгрызает окна. Зато здесь возведут псевдо-историческое чудо в стиле, который не поддается никакой классификации и дадут ему помпезное название, что-то вроде "Патриарх холл", как называется обормот рядом. Прощай, старый друг, эта осень последняя для тебя", - пишет Максименко-Довгич.

Старі будинки Києва помирають швидко. «Ви не маєте жодної цінності, вас немає у списку пам’яток», - кажуть їм. А потім руйнують, бо кому вони треба, ці двоповерхові залишки того міста, яким був Київ другої половини XIX століття, якщо квадратні метри зараз - на вагу золота. Тоді приїздить екскаватор і починає лупашити. Спочатку знімає твій дах, потім відриває клаптями стіни, відгризає вікна. Натомість тут зведуть псевдо-історичне чудо в стилі, який не піддаватиметься жодній класифікації й дадуть йому помпезну назву, щось на кшталт «Патриарх холл», як зветься одоробло поруч. Бувай, старий друже, ця осінь остання для тебе. Саксаганського, 76 Історик Короб Антон каже, що це був найстарший будинок на Сакссаганського, йому було близько 150 років. Опубліковано Zhanna Maksymenko-Dovhych Середа, 23 вересня 2020 р.

В Киеве снесли историческое здание на Саксаганского (видео: facebook.com/jeanne.dovhych)

Историки говорят, что этот дом был самым старым строением на исторической улице Саксаганского.

Ранее мы писали, что в Киеве, особенно в центре - крайне загрязненный воздух. Связано это с большим количеством автомобилей и постоянными пробками. Врач рассказал, какие тяжелые болезни могут провоцировать токсины из окружающей среды.