У Києві під ківш пустили 150-літню будівлю: сумне відео

У Києві зруйнували старовинну будівлю (колаж: РБК-Україна)

У Києві знесли історичну архітектурну споруду

У центрі Києва на вулиці Саксаганського, 76 знесли старовинну будівлю, якій не менше 150 років. Вік архітектурної споруди може підтвердити знімок фотографа Франца Мезера, який датується 1870 роком.

Сумне відео з руйнуванням старого Києва розмістила у Facebook український режисер Жанна Максименко-Довгич.

Дівчина засмучена, що двоповерхові залишки Києва початку минулого століття вже нікому не потрібні, коли кожен квадратний метр столиці на вагу золота. А якщо будинок не внесено до списку пам'яток, то шансів у нього практично ніяких.

У Києві зруйнували 150-річний будинок (фото: facebook.com/jeanne.dovhych)

"Приїжджає екскаватор і починає лупашити. Спочатку знімає твій дах, потім відриває клаптями стіни, відгризає вікна. Зате тут зведуть псевдо-історичне чудо в стилі, який не піддається ніякій класифікації і дадуть йому помпезне назву, щось на кшталт "Патріарх хол", як називається одоробло поряд. Бувай, старий друже, ця осінь остання для тебе", - пише Максименко-Довгич.

Старі будинки Києва помирають швидко. «Ви не маєте жодної цінності, що вас немає у списку пам'яток», - кажуть їм. А потім руйнують, бо кому вони треба, ці двоповерхові залишки того міста, яким був Київ другої половини XIX століття, якщо квадратні метри зараз - на вагу золота. Тоді приїздить екскаватор і починає лупашити. Спочатку знімає твій дах, потім відриває клаптями стіни, відгризає вікна. Натомість тут зведуть псевдо-історичне чудо в стилі, який не піддаватиметься жодній класифікації й дадуть йому помпезну назву, щось на кшталт «Патріарх хол», як зветься одоробло поруч. Бувай, старий друже, ця осінь остання для тебе. Саксаганського, 76 Історик Короб Антон каже, що це був найстарший будинок на Сакссаганського, йому було близько 150 років. Опубліковано Zhanna Maksymenko-Dovhych Середа, 23 вересня 2020 р.

У Києві знесли історичний будинок на Саксаганського (відео: facebook.com/jeanne.dovhych)

Історики кажуть, що цей будинок був найстарішою будівлею на історичній вулиці Саксаганського.

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