В Киеве кот стал спасателем и "дослужился" до майора: история хвостатого чрезвычайника

В Киеве кота взяли на работу спасателем, и пушистый чрезвычайник уже получил не только форменную одежду, но и специальное звание майора.
Об этом 25 марта передали в МВД Украины на странице в Facebook.
Также правоохранители показали фото хвостатого спасателя, и рассказали его удивительную историю.
Будущего сотрудника Главного управления ГСЧС Украины в Киеве еще в конце января встретил спасатель Артур Моркотенко благодаря объявлению в сети, что уже неделю котенок замерзает и голодает в подъезде. Мужчина забрал пушистика к себе, и Чивас - так назвали кота - получил любящую семью, уход, и даже работу.
Для животного пошили удобную форму спасателя, дали оранжевый ошейник, и рабочее место в кабинете своего коллеги в столичном управлении ГСЧС.
Судя по всему, в перерыве между едой и работой кот любит позировать на камеру на служебном автомобиле чрезвычайников.
Киевский кот-спасатель получил звание майора (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)
Кроме того, Чивас не прочь поиграть в свободное время, а офицерский чин и высокое звание майора не повлияли на ласковый нрав пушистика.
Для кота Чиваса пошили спецформу спасателя (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)
"Мы убеждены, что такие истории и поступки сильно вдохновляют. Пользуясь случаем, мы призываем всех брать пример с наших пожарных - не бояться протянуть руку помощи тем, кто больше всего нуждается", - отметили правоохранители.
Боец ГСЧС спас кота, который затем стал его "коллегой" (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)
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