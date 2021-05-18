У Києві "копи" побили підлітків через музику на вулиці (відео)
Колаж РБК-Україна: у Києві поліцейські побили підлітків
У Києві співробітники поліції затримали і побили підлітків через те, що вони слухали музику на вулиці. Очевидці кажуть, що молоді люди заважали чоловікові, який косив траву.
Про це повідомляє Telegram-канал "Україна в шоці".
Між чоловіком і підлітками спочатку сталася словесна перепалка. Потім він відібрав у хлопців колонку і сумку і закрив все це в машині до приїзду співробітників поліції.
Що було далі невідомо, але перехожі зняли на відео, як поліцейський жорстко поводиться із затриманим підлітком.
Користувачі мережі прокоментували інцидент.
- Забули сказати, що перш ніж чоловік відібрав колонку, він попросив їх вимкнути музику, але молодь відповіла: "газонокосаря ми ще не ї**ли"
- Класно вони оновили поліцію, а що змінилося?
- Молокососи винні;
- Вони може і винні, але дії поліції перебільшені;
- Правильно, бо нєх*р шуміти, ось так і потрібно поводитись, тому що тільки так настане порядок;
- Занадто довгі язики у цих малих;
- Чому поліція дозволяє себе так вести з підлітками? Чому вони взагалі дозволяють собі підіймати руку?
- Та жах взагалі, занадто багато собі дозволяють, сподіваюся батьки цього хлопчика подадуть в суд на цього поліцейського;
- Перебільшення посадових обов'язків.
Нагадаємо, у Дніпрі поліцейські жорстко скрутили хлопця без маски. У нього струс мозку.
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