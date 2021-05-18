У Києві "копи" побили підлітків через музику на вулиці (відео)

У Києві співробітники поліції затримали і побили підлітків через те, що вони слухали музику на вулиці. Очевидці кажуть, що молоді люди заважали чоловікові, який косив траву.

Про це повідомляє Telegram-канал " Україна в шоці ".

Між чоловіком і підлітками спочатку сталася словесна перепалка. Потім він відібрав у хлопців колонку і сумку і закрив все це в машині до приїзду співробітників поліції.

Що було далі невідомо, але перехожі зняли на відео, як поліцейський жорстко поводиться із затриманим підлітком.

Користувачі мережі прокоментували інцидент.