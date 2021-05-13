В Днепре пьяный подросток разгромил новую аллею в центре города

17-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения разгромил аллею в центре Днепра. Совсем недавно там высадили новенькие липы.

Сообщается, что нетрезвый подросток совершил акт вандализма на новенькой аллее на проспекте Поля. Он сломал четыре липы, которые накануне высадили городские жители.

Несовершеннолетнего уже вычислила полиция и ему грозит административная ответственность за нарушение. Когда полиция задержала дебошира, он честно признался, что был пьян в момент совершения преступления.

"8 мая в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный повредил недавно высаженные деревья. Полицейские Днепровского районного управления полиции начали поиски нарушителя и установили, что к указанному нарушению причастен 17-летний днепрянин. Парень объяснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и очень сожалеет о своем поступке", - рассказали в Днепровском отделении полиции.

На подростка было составлено два административных протокола – по ст. 173 (мелкое хулиганство) и по ст. 178 (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах и появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП Украины.

Протоколы уже направлены в суд для принятия решения. Нарушителю грозит штраф.