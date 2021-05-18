В Днепре "копы" жестко скрутили парня без маски: у него сотрясение мозга
В Днепре на автовокзале полицейские жестко задержали парня за отсутствие на нем защитной маски. Как оказалось, молодой человек проходил практику на терминалах самообслуживания. К тому же он астматик.
Об этом сообщила Наталья Неруш в одном из пабликов Facebook.
После того, как "копы" повалили молодого человека на пол, его госпитализировали с сотрясением мозга.
"На автовокзале задержали парня за отсутсвие маски. Известно, что он проходил практику на терминалах самообслуживания и он астматик. Парня госпитализировали в больницу с сотрясением мозга", - сказано в сообщении на странице.
На автовокзале задержали парня за отсутсвие маски. Известно, что он проходил практику на терминалах самообслуживания и он астматик. Парня госпитализировали в больницу с сотрясениемPosted by Nataliya Nerush on Monday, May 17, 2021
В комментариях пользователи сети возмутились поведением полицейских.
- Дожили! Раньше набирали ментов-извергов, а теперь как они поступают на службу? Где заключение психиатров на вменяемость! Прячутся за форму и творят, что хотят. На счастье не все там такие. Есть люди, которые не переступают закон и не теряют свою совесть.
- Капец, нормальный, адекватный человек... Позор нашей полиции... Вроде бы как наша защита, за что мы платим налоги, за это?
- Видела на той неделе этого парня, приятный молодой человек, очень любезно предложил купить билет через терминал, чтобы в очереди не стоять. Я еще подумала - такой сервис и вообще хорошо, что молодежь работает в этом месте. А теперь беспредел с этим парнем, ужасно.
- Вы вообще понимаете, что такое астма? Когда человек может задохнуться в любой момент, мозги включайте и помощь людям.
- Ну вот масочные кидаются на безмасочных, не разбираясь, что и требовалось доказать, маски-вредны для здоровья
Как мы ранее писали, Нацполиция опровергла участие сотрудников ГФС в массовой драке в ночном клубе на Позняках.