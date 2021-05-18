В Днепре "копы" жестко скрутили парня без маски: у него сотрясение мозга

В Днепре на автовокзале полицейские жестко задержали парня за отсутствие на нем защитной маски. Как оказалось, молодой человек проходил практику на терминалах самообслуживания. К тому же он астматик.

Об этом сообщила Наталья Неруш в одном из пабликов Facebook.

После того, как "копы" повалили молодого человека на пол, его госпитализировали с сотрясением мозга.

"На автовокзале задержали парня за отсутсвие маски. Известно, что он проходил практику на терминалах самообслуживания и он астматик. Парня госпитализировали в больницу с сотрясением мозга", - сказано в сообщении на странице.

На автовокзале задержали парня за отсутсвие маски. Известно, что он проходил практику на терминалах самообслуживания и он астматик. Парня госпитализировали в больницу с сотрясением Posted by Nataliya Nerush on Monday, May 17, 2021

В комментариях пользователи сети возмутились поведением полицейских.