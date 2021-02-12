В Киеве коммунальщики отказались расчищать от сугробов дорогу к школе для детей с проблемами зрения

В Киеве коммунальные службы отказались расчищать от снега дорогу к школе, в которой учатся дети с проблемами зрения. Учебное заведение находится в районе станции метро Демеевская, и в районе такая школа одна.

Об этом говорится в сюжете передачи "Сніданок з 1+1" .

Отмечается, что родители школьников пожаловались коммунальщикам на сугробы, которые те не расчистили. Люди обратились к ним с запросом об уборке снега на дороге, по которой им теперь очень сложно вести детей в школу на уроки.

Появилось видео, снятое на днях, как дети и взрослые едва ли в состоянии преодолеть этот путь, на который в обычное время уходило около 10 минут.

Впрочем, коммунальщики убирать снег по запросу граждан отказались и заявили, что и них есть приоритеты, какие дороги расчищать первыми, а какие - нет. И дороги к школам у них в этот список первоочередных не входят.

"Очень трудно было идти. Дороги засыпаны, не расчищены, транспорт застревает", - жалуются киевляне.

"В обычный день дорога занимает 10-12 минут. Сегодня мы идем уже 27-ю минуту, и нет еще конца", - говорит одна из мам школьников.

Отметим, что в Киеве из-за обильных снегопадов и метелей до конца недели закрыли школы и детсады - согласно постановлению столичной врасти - обучение было переведено в онлайн формат.

Видео: В Киеве коммунальные службы не захотели расчищать от снега дорогу к школе