В Киеве на каждой второй АЗС обманывают водителей. Проводятся рейды

Он обратил внимание, что в Киеве некоторые АЗС подняли стоимость топлива на 30-40%. При этом цены при снятии регулируемой цены должны повышать не сразу, а постепенно.

"Поэтому это нарушение действующего законодательства", - констатировал Рубан.

Сейчас столичные заправки проверяют специальные мониторинговые группы, выявляя факты нарушений и проводя мероприятия госконтроля. В ходе таких рейдов фиксируются такие случаи, как чрезмерные остатки заработков АЗС.

Далее последует ходатайство перед соответствующими органами, выдающими лицензию, о ее лишении данных правонарушителей, объяснил начальник Госпродпотребслужбы в Киеве.

"На сегодняшний день уже начаты и проводятся проверки на 68 объектах АЗС. Нарушения фиксируются в каждой второй при отсутствии декларации", - сказал Рубан.

Он напомнил, что топливо относится к социально значимым товарам, и по правилам наличие декларации предполагает перед началом подъема цен на такие декларировать намерения об этом, а не сразу взвинчивать стоимость на 30%.