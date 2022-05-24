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В Киеве на каждой второй АЗС обманывают водителей. Проводятся рейды

Коллаж РБК-Украина: на АЗС резко повысили цены на бензин
Автор: Владимир Костырин

После отмены госрегулирования цен на топливо решением правительства на автомобильных заправочных станциях Киева резко подорожало горючее, что является нарушением закона, отмечает начальник Главного Управления Госпродпотребслужбы в столице Олег Рубан.

Об этом передает УНН.

Он обратил внимание, что в Киеве некоторые АЗС подняли стоимость топлива на 30-40%. При этом цены при снятии регулируемой цены должны повышать не сразу, а постепенно.

"Поэтому это нарушение действующего законодательства", - констатировал Рубан.

Сейчас столичные заправки проверяют специальные мониторинговые группы, выявляя факты нарушений и проводя мероприятия госконтроля. В ходе таких рейдов фиксируются такие случаи, как чрезмерные остатки заработков АЗС.

Далее последует ходатайство перед соответствующими органами, выдающими лицензию, о ее лишении данных правонарушителей, объяснил начальник Госпродпотребслужбы в Киеве.

"На сегодняшний день уже начаты и проводятся проверки на 68 объектах АЗС. Нарушения фиксируются в каждой второй при отсутствии декларации", - сказал Рубан.

Он напомнил, что топливо относится к социально значимым товарам, и по правилам наличие декларации предполагает перед началом подъема цен на такие декларировать намерения об этом, а не сразу взвинчивать стоимость на 30%.

Ранее мы писали про распространенные ошибки водителей во время заправки авто на АЗС.

Напомним также, перед этим водителям объясняли, почему не стоит заправлять авто "до полного".

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КиевАЗСбензинГоспродпотребслужба