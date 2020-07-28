В Киеве изменят монумент "Родина-мать": как он будет выглядеть

В Киеве планируют изменить к празднику Дня независимости монумент "Родина-мать", который находится на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне". Возле памятника устанавливают флагшток высотой 90 метров, на котором будет развиваться национальный флаг размерами 16 на 24 метра.

Национальный символ поднимут в небо - 23 августа, в День государственного флага Украины, сообщают на сайте столичной мэрии.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что проект по установке флагштока – благотворительный, бюджетных средств на него не тратят.

Ранее в СМИ появилась информация, что сначала флагшток планировалось построить за счет городского бюджета, и на это предполагалось потратить до 50 миллионов гривен. Однако позднее планы изменились, и в КГГА сообщали, что благотворительные организации потратят на флагшток в 4-5 раз меньше, чем заявлялось ранее.

Установка флагштока в Киеве (фото: kyivcity.gov.ua)

Отметим, что флаг будет хорошо видно из разных точек столицы.

После строительства флагшток будет выглядеть так.

Флагшток должен будет выглядеть так (фото из архива)

Как мы ранее писали, вскоре Киев ждут очень серьезные перемены, которые ранее переносились из-за карантина. В "Киевгенплане" сообщили, что планируют перенести деловой центр Киева на левый берег Днепра.