В Киеве изменили даты каникул: когда школьники вернутся на учебу

По его словам, уже завтра школы отправятся на каникулы.

"Подчеркиваю, не с понедельника, а с завтра, учитывая эпидемиологические показатели города. Школьники точно будут на каникулах одну неделю, по второй неделе мы определимся", - рассказал Поворозник.

Также он добавил, что после недели каникул в КГГА будут принимать решение продолжать их, или же вообще перевести учеников на дистанционное обучение.

"Однако школы точно будут закрыты две недели, включая 1-4 класса", - добавил Поворозник.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, посещение учебных заведений прекращается с 23 октября по 8 ноября: каникулы для школьников длятся с 23 по 31 октября. Относительно следующей недели будет принято дополнительное решение о дистанционном обучении или дополнительных каникулах.

Отмечается, что детские сады продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала

Какие ограничения будет в "красной зоне"