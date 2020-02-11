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В Киеве избили ветерана АТО: напали четверо, один с депутатским значком

STYLERПроисшествия    11.02.2020 - 08:53
В Киеве избили ветерана АТО: напали четверо, один с депутатским значком
В Киеве избили ветерана АТО (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве ветеран АТО был жестоко избит после того, как сделал замечание о нарушении ПДД

В Киеве напали и жестоко избили ветерана АТО и бывшего игрока по молодежной сборной по хоккею Николая Ворошнова. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, показав следы побоев.

По словам Ворошнова, досталось ему за замечание о нарушении правил дорожного движения. Инцидент произошел на Березняках перед выездом на Дарницкий мост. Когда ветеран ехал по главной, его подрезали на черном авто.

Ворошнов начал возмущенно сигналить, выказывая недовольство. В результате авто нарушитель затормозило (Porsche Cayenne или Range Rover, номер - 7747), из него выскочило двое. У водителя на отвороте пиджака был депутатский значок, а охранник, судя по плащу "с ухом" был вооружен.

После остановилось еще одно авто - Х5, из которого вышло еще двое. После словесной перепалки, четверо молодчиков начали избивать ветерана.

"Хорошо, что устоял на ногах, потому что эти могли бы начать "поднимать" с носка… кажется, к моему большому стыду, я даже не "ответил", но это не точно… Добрых пинков получил", - пишет Николай.

Парню отбили кусок зуба, сильно разбили губу, он был весь в крови.

Фото и видео с последствиями нападения на ветерана можно увидеть по ссылке.

В Киеве избили ветерана АТО: напали четверо, один с депутатским значком

В Киеве избили ветерана АТО (скрин: facebook.com/mykola.voroshnov)

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