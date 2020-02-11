У Києві побили ветерана АТО: напали четверо, один з депутатським значком

У Києві побили ветерана АТО (колаж: РБК-Україна)

У Києві ветеран АТО був жорстоко побитий після того, як зробив зауваження про порушення ПДР

У Києві напали і жорстоко побили ветерана АТО і колишнього гравця молодіжної збірної з хокею Миколу Ворошнова. Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook, показавши сліди побоїв.

За словами Ворошнова, дісталося йому за зауваження про порушення правил дорожнього руху. Інцидент стався на Березняках перед виїздом на Дарницький міст. Коли ветеран їхав по головній, його підрізали на чорному авто.

Ворошнов почав обурено сигналити, виявляючи незадоволення. В результаті авто порушник загальмувало (Porsche Cayenne або Range Rover, номер 7747), з нього вискочило двоє. У водія на вилозі піджака був депутатський значок, а охоронець, судячи по плащу "з вухом" був озброєний.

Після зупинилося ще одне авто - Х5, з якого вийшло ще двоє. Після словесної перепалки, четверо молодиків почали бити ветерана.

"Добре, що встояв на ногах, тому що ці могли б почати "піднімати" з носка... здається, на мій превеликий сором, я навіть не відповів", але це не точно... Добрих стусанів отримав", - пише Микола.

Хлопцеві відбили шматок зуба, сильно розбили губу, він був весь у крові.

Фото і відео з наслідками нападу на ветерана можна побачити по посиланню.

У Києві побили ветерана АТО (скрін: facebook.com/mykola.voroshnov)