В Киеве избили и ограбили ведущего Андрея Куликова (видео, фото)

Инцидент произошел недалеко от Политехнического института, около центрального ЗАГСа на проспекте Победы в Шевченковском районе столицы рано утром, около половины шестого.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника отдела полиции № 1 Шевченковского управления полиции Олег Ромаскевич, сотрудники уголовного розыска и бойцы полка полиции особого назначения № 1 в течение нескольких часов установили местонахождение двух грабителей и обнаружили их в одном из хостелов столицы. Сейчас проверяются данные о причастности еще 2 мужчин о грабеже.

Задержанные - ранее судимый за ограбление, кражи и незаконный оборот наркотиков 23-летний уроженец Николаевской области, и 23-летний житель Волынской области, который находится в статусе обвиняемого за кражу.

"Мы выяснили, что мужчины под предлогом "закурить" подошли к прохожему. После отказа они избили его, отобрали кошелек с деньгами, мобильный телефон и банковскую карту", - рассказал Ромаскевич.

Было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 УК (грабеж). Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления. Суд отправил фигурантов под стражу. Злоумышленникам теперь грозит до 6 лет лишения свободы.

В Киеве задержали грабителей, напавших на журналиста Андрей Куликова (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

В сети опубликовали видео с признаниями задержанных о совершении грабежа. Как уточняет "Оперативный" на странице в Facebook, на Куликова напали четверо, когда он шел на работу.

Оба задержанные 1998 года рождения. Еще двоих фигурантов дела сейчас разыскивают.

Видео: в Киеве поймали грабителей, который напали на Андрея Куликова

64-летний Андрей Куликов был победителем конкурса "Золотое перо" в номинации "Лучшая общественно-политическая программа телевидения" (в 20211-м), в также, среди наград, были дважды "Телетриумф" в номинации "Ведущий/ведущая ток-шоу" (в 2013 и 2011 годах).

В 2018 году Андрей Куликов сыграл в псевдодокументальном фильме "2020. Безлюдна країна" режиссера Корния Грицюка, где воплотил роль президента Украины - действия в картине происходят в недалеком будущем, а в государстве, по сценарию, ввиду открытия границ со всеми странами мира вообще никого не осталось.

Андрей Куликов (фото: theukrainians.org)