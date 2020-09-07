В Киеве избили DZIDZIO: в каком состоянии певец

В Киеве ночью 6 сентября неизвестные совершили нападение на артиста Михаила Хому, который более известен как DZIDZIO. Его забрызгали слезоточивым газом, отобрали смартфон и другие личные вещи. Кроме того, певцу нанесли телесные повреждения, которые в полиции квалифицируют как легкие.

Инцидент произошел в 3:30 в Шевченковском районе столицы, сообщают Vesti.

По информации ZAXID.NET, нападение было совершено на улице Стрелецкой. Стоит отметить, что на этой улице зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью DZIDZIOFILM, которое занимается производством кино- и видеофильмов, телевизионных программ.

В команде певца тем временем никак не комментируют данный инцидент.

"Мы не можем давать никаких комментариев или подробностей в интересах следствия", - заявили в пиар-службе Хомы.

По факту нападения на DZIDZIO полиция открыла уголовные производства по части 1 статьи 185 (Кража) и части 1 статьи 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и причастные к нему лица устанавливаются.

Отметим, это уже не первый раз, когда артист становится жертвой нападающих. Предыдущее нападение на него было совершено в конце декабря 2018 года. Вероятной причиной нападения тогда называли коммерческий конфликт вокруг компании, которая якобы владеет брендом DZIDZIO.

Тогда музыканту даже пришлось провести некоторое время в больнице. После того как Михаил Хома выписался из больницы он поблагодарил всех работников клиники за то, что они на протяжении нескольких недель были с ним ласковы и внимательны.

Также он обратился к своим поклонникам и отметил, что, благодаря им, его праздники в больничной палате не были грустными.