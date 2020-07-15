В Киеве ищут подростков, которые отличились дерзкой выходкой (видео)

В Киеве разыскивают наглых подростков (коллаж РБК-Украина)

В Киеве подростки сломали шлагбаум

В Киеве разыскивают несовершеннолетних, которые ночью сломали шлагбаум. Инцидент произошел 11 июля на улице Дегтяревской, 27 Т. Сейчас подростков ищут и об этом написали на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Просим помочь найти этих малолетних оболтусов, которые ночью 11.07 сломали шлагбаум на Дегтяревской, 27Т. Кто узнает?" - сказано в сообщении.

В сети опубликовано видео, на котором можно увидеть, как подростки целенаправленно идут ночью к шлагбауму, чтобы его сломать. Момент вандализма попал в видеоролик.

В Киеве подростки сломали шлагбаум

В комментариях украинцы неоднозначно отреагировали на ситуацию с детьми. Одни считают, что их нужно наказать, другие уверены, что шлагбаумы мешают проезду.

Я б усі шлагбауми пепеламав. На кухні собі ставте шлагбауми. А дороги громадського користування перегороджати не можна.

А зачем он там? Меньше шлагбаумов и заборов. Они просто сделали как должно быть.

Руки надо так вывернуть, как этот шлагбаум.

Правильно сделали!

Кто разрешил эти шлагбаумы?

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