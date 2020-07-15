У Києві шукають підлітків, які відзначилися зухвалою витівкою (відео)

У Києві підлітки зламали шлагбаум
У Києві розшукують неповнолітніх, які вночі зламали шлагбаум. Інцидент стався 11 липня на вулиці Дегтярівській, 27 Т. Зараз підлітків шукають і про це написали на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
"Просимо допомогти знайти цих малолітніх телепнів, які вночі 11.07 зламали шлагбаум на Дегтярівській, 27Т. Хто впізнає?" - сказано в повідомленні.
У мережі опубліковано відео, на якому можна побачити, як підлітки цілеспрямовано йдуть вночі до шлагбауму, щоб його зламати. Момент вандалізму потрапив у відеоролик.
У Києві підлітки зламали шлагбаум
В коментарях українці неоднозначно відреагували на ситуацію з дітьми. Одні вважають, що їх треба покарати, інші впевнені, що шлагбауми заважають проїзду.
Як ми раніше писали, київські школярі жорстко осоромилися через Крим.