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У Києві шукають підлітків, які відзначилися зухвалою витівкою (відео)

Київ, Середа 15 липня 2020 10:54
У Києві шукають підлітків, які відзначилися зухвалою витівкою (відео)
У Києві розшукують нахабних підлітків (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві підлітки зламали шлагбаум

У Києві розшукують неповнолітніх, які вночі зламали шлагбаум. Інцидент стався 11 липня на вулиці Дегтярівській, 27 Т. Зараз підлітків шукають і про це написали на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Просимо допомогти знайти цих малолітніх телепнів, які вночі 11.07 зламали шлагбаум на Дегтярівській, 27Т. Хто впізнає?" - сказано в повідомленні.

У мережі опубліковано відео, на якому можна побачити, як підлітки цілеспрямовано йдуть вночі до шлагбауму, щоб його зламати. Момент вандалізму потрапив у відеоролик.

У Києві підлітки зламали шлагбаум

В коментарях українці неоднозначно відреагували на ситуацію з дітьми. Одні вважають, що їх треба покарати, інші впевнені, що шлагбауми заважають проїзду.

  • Я б усі шлагбауми пепеламав. На кухні собі ставте шлагбауми. А дороги громадського користування перегороджати не можна.
  • А навіщо він там? Менше шлагбаумів і парканів. Вони просто зробили як повинно бути.
  • Руки треба так вивернути, як цей шлагбаум.
  • Правильно зробили!
  • Хто дозволив ці шлагбауми?

Як ми раніше писали, київські школярі жорстко осоромилися через Крим.

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